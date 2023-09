Klimaschutz in Neunkirchen Ideen für den grünen Hüttenberg

Die Bürgerinitiative Neunkirchen-Stadtmitte war unterwegs: Im Rahmen des Projektes Wohlfühloasen, das in Kooperation mit der Kreisstadt Neunkirchen und der Sparkasse Neunkirchen durchgeführt wird, ging es bei der „Gartenfahrt“ diesmal zur Bundesgartenschau nach Mannheim. Rund 50 Garteninteressierte, auch Nicht-Mitglieder der Bürgerinitiative, waren mit von der Partie, heißt es in der Mitteilung weiter. Die beiden Areale der Gartenschau, Luisenpark und Spinellipark, sind per Seilbahn über den Neckar hinweg miteinander verbunden. Im Luisenpark locken die üppigen Blumen- und Staudenarrangements die Pflanzenfreunde; auf dem ehemaligen Kasernengelände Spinellipark sieht das gewollt ganz anders aus: Steppen, Dünen und klimaresistente Pflanzen locken jede Menge Getier an und zeigen Besuchern auch den Umgang mit dem Klimawandel.