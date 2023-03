Lesung in Neunkirchen Die Lauscher aufstellen wie eine Wildkatze

Wer braucht schon Savanne, Steppe, Regenwald! Um Wildnis zu finden, muss man gar nicht weit gehen. Wilde Tiere leben quasi direkt da vorn ums Eck: im Wald, im Park, auf Wiesen und in Auen, also überall in unserer Nähe. Sogar die seltene, in Deutschland lange als ausgestorben geltende Europäische Wildkatze. Von Felis silvestris silvestris, so ihr wissenschaftlicher Name, handelt ein zusammen mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) entwickeltes Kindersachbuch aus der „Wild!“-Reihe. Britta Vorbach und Kollegin Annett Stütze erzählen darin die Geschichte einer Wildkatzenmama und ihrer vier Kinder. Zu Beginn folgt man der Familie durch den Wald, bis die Idylle durch Baumfällarbeiten ein jähes Ende findet. Der Krach und die fremdartigen Gerüche lassen die scheuen Raubtiere Reißaus nehmen. Aber wo sollen sie nun wohnen? Eine mühsame Suche beginnt, bei der etliche Gefahren lauern.