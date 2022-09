Anlage in Ottweiler wurde saniert : Sanierter Bouleplatz wieder in Betrieb

Sanierter Bouleplatz wieder in Betrieb

Anlage in Ottweiler wurde saniert

Die Teilnehmer des Boule-Turniers hatten in Ottweiler ihren Spaß. Foto: Sebastian Beck, Awo-Quartiersmanagement, Ottweiler

Ottweiler Schnupperkurse und ein Hobby-Turnier standen im im Tenschbereich in Ottweiler auf dem Programm.

Anfang des Jahres sanierte das Bauhofteam im Auftrag der Stadt Ottweiler den Bouleplatz und das Umfeld im Tenschbereich. Ein breites Bündnis, bestehend aus der Stadt Ottweiler, dem Senioren- sowie dem Behindertenbeirat der Stadt, dem Gewerbeverein, dem Heimat- und Verkehrsverein, der Behindertensportgruppe sowie dem vom Deutschen Hilfswerk geförderten Awo-Quartiersprojekt, fand sich zusammen, um auf den neu sanierten Platz aufmerksam zu machen. Das teilt ein Sprecher der Stadt nun in einem Schreiben mit.

So kam es im Mai, Juni und Juli zu drei Schnupperkursen, geleitet vom Boule-Club Schiffweiler. Den Abschluss bildete schließlich ein Hobby-Boule-Turnier ergänzend zum Antik- und Trödelmarkt.

Bei anfangs bewölkten, später sonnigem Wetter begrüßten, in Vertretung des Bürgermeisters, Hans Peter Jochum, Erster Beigeordneter der Stadt, Michael Schmidt, Ortsvorsteher der Ottweiler Kernstadt, sowie Sebastian Beck vom Awo-Quartiersprojekt und Organisator des Turniers, die Anwesenden. Anschließend folgte zur Erinnerung ein Gruppenbild mit allen Beteiligten.

Sparkassenleiter Andreas Hübgen überreichte als Sponsor des Turniers einen Gutschein in Wert von 100 Euro. Sebastian Beck bedankte sich nicht nur beim Kreditinstitut, sondern auch bei Hugo Mohr von der Eckersberger Schützengilde Neunkirchen sowie Karl Burger vom Behindertenbeirat, die die Rollen der Schiedsrichter während des Turniers übernahmen.

Acht Teams, aufgeteilt in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften, spielten gegeneinander. Am Ende spielten die beiden Besten der Gruppen um Platz eins bis vier. Nach vier Stunden und äußerst knappen Duellen, in denen jede Mannschaft mindestens einmal gewinnen konnte, stand nach einem 13:10 der Sieger fest.