Fußball-Saarlandliga : Die Borussia belohnt sich nicht

Tim Klein (weißes Trikot/Mitte) vergab die letzte große Chance der Neunkircher auf einen Punktgewinn. Trotz einer Leistungssteigerung im Vergleich zum Saisonauftakt gegen Bischmisheim unterlagen die Borussen dem VfL Primstal im Heimspiel mit 1:2. Foto: Spellbynder Foto: Spellbynder/Spellbynder;GMLR

Neunkirchen Besser gespielt als beim 2:0-Auftaktsieg am Sonntag in Bischmisheim – aber am Ende keine Punkte eingeheimst. So lautet das Fazit des ersten Heimspiels von Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen. Die Borussia unterlag am Mittwoch dem VfL Primstal mit 1:2.