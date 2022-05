Trainer Björn Klos wird Borussia Neunkirchen nach der Saison verlassen. Am liebsten würde er vorher noch mit seiner Mannschaft über den Aufstieg in die Oberliga jubeln. Am Samstag steht für die Borussen aber zunächst das letzte Spiel der Hauptrunde gegen den FC Homburg II auf dem Programm. Foto: Fabian Kleer