Fußball Warum es ohne Trainer weitergeht

Es kam überraschend: Am Mittwochabend gaben Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen und Trainer Thorsten Lahm bekannt, dass sie sich mit sofortiger Wirkung trennen (wir berichteten). In einer Mitteilung des Vereins sagte der Vorsitzende der Borussia, Alexander Kunz, die Gründe lägen in der „derzeitigen sportlichen Situation und dem Nichterreichen der gemeinsamen sportlichen Ziele“.