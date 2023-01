Spendenaktion für Borussia Neunkirchen : „Borussen geben Gas“ ist das Motto

Neunkirchen Mit einer Spende können Fans und Freunde der Neunkircher Borussia helfen, die Energiekosten zu dämpfen. Zu gewinnen gibt es auch etwas.

In wenigen Tagen jährt sich ein Ereignis zum 90. Mal, das weit über das Saarland hinaus für Entsetzen sorgte: Am 10. Februar 1933 kurz nach 18 Uhr explodierte der Gasometer des Neunkircher Eisenwerkes. Das Unglück riss 68 Menschen in den Tod, verletzte 199 mehr oder weniger schwer, machte weite Teile des Hüttenareals und der Innenstadt dem Erdboden gleich. Einer der Nachfolgebauten, ein 1970 errichteter Scheibengasbehälter, mit seiner markanten Aufschrift „Neunkircher Stahl“ ein weithin sichtbares Wahrzeichen der alten Industrie Neunkirchens, wurde nach 50 Jahren Gebrauch im Juni 2020 gesprengt, um dem Globus-Markt Platz zu machen. Die Borussia aus Neunkirchen und der Gasometer – das ist eine Beziehung, die weit in die Vergangenheit hinein reicht, so heißt es in einer Mitteilung des Sportvereins.