Spende für Borussia Neunkirchen : Finanzspritze für Jugendarbeit

Borussia-Vorstandsfrau Sabrina Bauermeister und der Stiftungsvorsitzende Hans-Peter Schäffer halten den Spendenscheck in Händen, Akademievorsitzender Dirk Steingasser erinnert mit einem Bild an Kurt Gluding, und auch bei Jugendleiter Jörg Eisenhuth (im Hintergrund) ist die Freude groß. Rechts im Bild Rainer Gluding. Foto: Heinz Bier

Neunkirchen Aus dem Vermögen der aufgelösten Kurt-Gluding-Stiftung erhält Borussia Neunkirchen Geld für die Jugendakademie.

Seit mehr als 25 Jahren hat die Kurt-Gluding-Stiftung Projekte von Neunkircher Fußballvereinen im Jugendbereich unterstützt oder dafür gesorgt, dass Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen das Fußballspielen in einem Verein ermöglicht werden konnte. In den letzten Jahren ist das Interesse an einer möglichen Unterstützung durch die Stiftung aber immer geringer geworden, die Verantwortlichen im Vorstand und im Beirat der Stiftung immer älter, ohne dass eine Nachfolgeregelung in Sicht wäre, und deshalb hat der Beirat die Auflösung der Stiftung beschlossen.