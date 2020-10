Fußball-Saarlandliga : Borussia zerlegt Sportfreunde

Neunkirchen Neunkirchen feiert gegen bislang ungeschlagenen SF Köllerbach einen Kantersieg.

Der Offensiv-Motor kommt bei Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen immer besser ins Laufen. Satte 31 Tore erzielte das Team von Trainer Björn Klos in den letzten vier Pflichtspielen (drei Partien in der Liga, hinzu kam ein 15:0-Sieg im Pokal bei Kreisligist SG Oberwürzbach-St. Ingbert, wir berichteten). Am Samstag setzte sich die Borussia vor 402 Zuschauern mit 7:0 gegen die vor der Partie noch ungeschlagenen SF Köllerbach durch. „Das war in dieser Höhe sicherlich nicht zu erwarten, aber Köllerbach hatte selbst keine Chance, als sie noch nicht in Unterzahl waren“, erklärte Borussen-Coach Björn Klos strahlend.