Konzert in Neunkirchen : Der Meister der Reimkultur

Neunkirchen Bodo Wartke gastiert am 17. Oktober in Neunkirchen.

Am kommenden Sonntag, 17. Oktober (verschoben vom 1. Oktober 2020), macht der vielfach ausgezeichnete Klavierkabarettist Bodo Wartke mit seinem Programm „Wandelmut“ ab 20 Uhr Station in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Bodo Wartke stellt sein neues Klavierkabarett-Programm vor. Seit über 20 Jahren steht der Wortakrobat auf der Bühne und schafft es immer noch und immer wieder zu überraschen. Der Künstler, der sich einen Reim auf alle Ungereimtheiten des Lebens macht, berührt mit seinen vertonten Geschichten und lässt auch ernste Töne nicht aus. In gewohnter Manier bringt er sein Publikum zum Lachen, zum Nach- und Weiterdenken. Poetisch, politisch, persönlich, prägnant, so die Kulturgesellschaft in ihrer Mitteilung.