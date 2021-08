Blühwiese in Hangard angelegt : Blühwiese Am Altzberg ist eine Grüninsel mitten in Hangard

Blühwiese Am Altzberg ist eine Grüninsel mitten in Hangard

Blühwiese in Hangard angelegt

Hangard Wie viel Arbeit in dem idyllischen Fleck am Hangarder Altzberg steckt, vermag kaum einer abzuschätzen. Die Blühwiese sieht herrlich natürlich aus, Wildblumen sprießen, allenthalben summt und brummt es.

Doch die örtliche Projektgruppe Dorf­entwicklung, die Brunnenpfadfreunde sowie der Obst- und Gartenbauverein mussten hier mit Unterstützung des Zentralen Betriebshofs der Kreisstadt ganz ordentlich die Ärmel hochkrempeln, teilt die Neunkircher Stadt-Pressestelle mit. Über 700 Stunden ehrenamtliche Bürgerarbeit mussten geleistet werden, um die Aue so herzurichten. Von der Boden- und Saatvorbereitung, Pflanzung und Pflege des Bewuchses, Bau einer Infotafel, dem Aufhängen von zehn Nist- und zwei Fledermauskästen, Bau zweier Sitzgruppen, einer Zuwegung zu dem Bolzplatz und nicht zuletzt die Installation eines Insektenhotels der Extraklasse. „Das ist ja das Hilton für Insekten“, waren sich Staatssekretär Sebastian Thul, Oberbürgermeister Jörg Aumann und Beigeordneter Thomas Hans einig. „Da steckt auch viel Arbeit drin“, bestätigte Dr. Michael Bollen, der gemeinsam mit Axel Günder stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer beim Ortstermin über die geleisteten Arbeiten informierte. Bereits 2019 hatte die Kreisstadt Neunkirchen den Förderantrag an das Umweltministerium gestellt, das für das Projekt im Juni 2020 insgesamt 14 900 Euro zur Verfügung stellte. Gefördert wurden so 2000 Quadratmeter Wildblumenfläche mit ertifiziertem Saatgut, drei insektenfreundliche Bäume, rund 30 Sträucher und die entsprechende Möblierung für die Besucherinnen und Besucher.