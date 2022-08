Alle vier Tiere von dem Gewässer abtransportiert : Sorgen um den Verbleib der Schwäne am Furpacher Weiher

Schwäne im Furpacher Weiher – ein Dauerthema im Ort. Foto: Gabriele Ehrhardt

Furpach Der Furpacher Weiher ist ein sehr beliebtes Naherholungsziel in der Großregion Neunkirchen, an dem Schicksal der dort lebenden Schwäne nehmen viele Menschen Anteil. Deshalb hat der Abtransport der vier Schwäne am Freitag für große Unruhe gesorgt.