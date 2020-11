Corona-Pandemie im Landkreis Neunkirchen : Bis Sonntag 83 neue Fälle

Kreis Neunkirchen Am Freitag und Samstag sind im Landkreis Neunkirchen insgesamt 83 neue Fälle von Covid-19 entdeckt worden.

Kreis Neunkirchen Der Inzidenzwert im Landkreis Neunkirchen ist auf 186,6 gestiegen, nachdem in den vergangenen sieben Tagen 245 Neuinfektiionen gemeldet worden sind. Am Freitag, 30. Oktober, gab es insgesamt im Landkreis 43 neue positive Fälle von Covid 19. In Neunkirchen plus 18, in Illingen plus 2, in Merchweiler plus 4, in Ottweiler plus 4, in Schiffweiler plus 8, in Spiesen-Elversberg plus 5 und in Eppelborn plus 2. Am Samstag sind dann noch einmal 40 Fälle gemeldet worden, nämlich sieben weitere in Eppelborn, einer in Illingen, null in Merchweiler, 22 in Neunkirchen, vier in Ottweiler, drei in Schiffweiler und in Spiesen-Elversberg ebenfalls drei weitere Fälle.