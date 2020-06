Kostenpflichtiger Inhalt: Corona war die letzte Prüfung : Langweilig war es sicher nie

Im Ruhestand hat Birgit Mohns-Welsch Zeit für einen Bummel durch die Neunkircher Innenstadt. Die Entwicklung der Stadt nach dem Ende der Eisenzeit vor 30 Jahren hat auch ihre Arbeit als Sozialdezernentin des Landkreises Neunkirchen entscheidend geprägt. Foto: Heike Jungmann

Kreis Neunkirchen 34 Jahre hat Birgit Mohns-Welsch das größte Dezernat des Landkreises Neunkirchen geleitet.

Ruhig und besonnen, stets bestens informiert und engagiert bis zu ihrem letzten Tag als Sozialdezernentin des Landkreises Neunkirchen – so haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Außenstehende Birgit Mohns-Welsch in den 34 Jahren ihrer Amtszeit kennengelernt. „Ich bin niemand, der schnell die Nerven verliert“, sagt sie über sich selbst. So hat die heute 63-Jährige etliche kitzlige Situationen und Herausforderungen gemeistert seit sie im Mai 1986 vom damaligen Landrat Rudolf Hinsberger als gelernte Juristin eingestellt wurde. Zuvor hatte sie zwei Jahre als Anwältin gearbeitet.

Damals sei alles noch „viel kleiner gewesen“, alle 50, 60 Mitarbeiter – heute sind es rund 250 – fanden im alten Landratsamt in Ottweiler Platz. Jede Menge Aufgaben kamen im Lauf der Zeit hinzu, der Zuständigkeitsbereich wuchs und wuchs. Neben dem Rechtsamt, dem Sozialamt, dem Jugendamt, dem Gesundheitsamt, dem Schulpsychologischen Dienst sowie der Pressestelle des Landkreises war Mohns-Welsch auch für die beiden Jobcenter in Neunkirchen und Illingen mitverantwortlich. Ende der 80er, als der Umweltminister Klaus Töpfer hieß, stand auch noch für einige Zeit das Gartenbau- und Umweltamt unter ihren Fittichen. „Von der Wiege bis zur Bahre“, so umschreibt die ehemalige leitende Verwaltungsdirektorin das Aufgabenspektrum des größten Dezernats der Kreisverwaltung. Von den Frühen Hilfen für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren, für Menschen von 15 bis 65 Jahren via Jobcenter, die Angebote der Sozial- und Altenhilfe bis zur vom Landkreis bezahlten Beerdigung. „Das sollte man nicht unterschätzen, auch hier mussten wir in den vergangenen zehn Jahren öfter einspringen als früher.“ Das habe auch mit dem Verfall der Familienstrukturen zu tun, erklärt Mohns-Welsch. Immer mehr Erwachsene hätten keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern und seien nicht bereit, deren Beerdigung zu zahlen.

Auch wenn Birgit Mohns-Welsch nun mit Abschlägen zwei Jahre früher in den Ruhestand gegangen ist, um diesen mit ihrem Mann (Richter a.D.) in Furpach genießen zu können, leicht ist ihr der Abschied nicht gefallen. „Mir hat die Arbeit sehr, sehr viel Freude gemacht.“ Die Aufgaben seien sehr abwechslungsreich gewesen und vor allem habe sie vieles machen können, das auch etwas für die Menschen bewirkt habe. Ende der 80er Jahre seien etwa die Auswirkungen der Eisenwerksschließung in Neunkirchen stark zu spüren gewesen, die Arbeitslosigkeit habe bei 14, 15 Prozent gelegen. Damals seien „Hilfe zur Arbeit“, die Neue Arbeit Saar und die Arbeitslosenselbsthilfe aus der Taufe gehoben worden. Außerdem seien weit reichende Entscheidungen zu treffen gewesen, etwa der Verkauf des Kreiskrankenhauses in Ottweiler. Die Zusammenlegung der Sparkassen habe sie in ihrer Amtszeit begleitet oder die Umgestaltung des Freizeitzentrums Finkenrech und der Bau des Hotels. „Es war nie langweilig.“

Unvergessen natürlich die Wiedervereinigung und der damit verbundene Flüchtlingsstrom. Tausende kamen damals innerhalb weniger Wochen, oft mit nur einem Koffer in der Hand. Dass diese Menschen keine Flüchtlinge in dem Sinne waren, führte auch zu einer gewissen Erwartungshaltung, die nicht immer erfüllt werden konnte. In dieser „schwierigen Situation“ hätten sich die Wohlfahrtsverbände als Helfer in der Krise bewährt, erinnert sich Mohns-Welsch. „Sie haben gekocht, für Erstausstattung gesorgt, Jobs vermittelt.“ Das sei auch bei der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 so gewesen. „Im Prinzip war das die gleiche Situation noch einmal“, findet die ehemalige Amtsleiterin. In kürzester Zeit seien viele Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt worden und viele Menschen hätten sich im Landkreis ehrenamtlich um die syrischen Familien gekümmert.

Ein soziales Engagement, das Birgit Mohns-Welsch imponiert, das sie gerne herausstellt. Mit ihrem Team – mit einigen hat sie über 30 Jahre vertrauensvoll zusammengearbeitet – hat sie vor allem für die Jugend- und Sozialhilfe neue Konzepte entwickelt, die sogar bundesweit Beachtung fanden. „Die Kosten drohten, aus dem Ruder zu laufen.“ Sozialräume und Beratungszentren wurden eingerichtet, die Zusammenarbeit mit den Trägern intensiviert und möglichst präventiv in den Problemfamilien angesetzt.