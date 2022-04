Schiedspersonen : Ehrenamtliche Tätigkeit der Schiedspersonen gewürdigt

Neunkirchen/St Wendel Frohe Kunde von Staatssekretär Roland Theis bei der Jahreshauptversammlung der Bezirksvereinigung der Schiedspersonen Saarland-Ost.

Unter dem Motto „Ohne das Ehrenamt wäre der Sozialstaat am Ende“ von Claudia Nolte erinnerte Vorsitzender Manfred Stein in seinem Bericht auch an die Fahrt zum europäischen Gerichtshof nach Luxemburg und an die Fortbildungsveranstaltungen. Er dankte Kreisverwaltung und Kommunen sowie den Amtsgerichtsdirektoren für die gute Zusammenarbeit.