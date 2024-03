Neue Runde Kinder knüpfen laufend Kontakte

Gerade erst Mitte März angefangen, pausiert der SpoSpito!-Bewegungs-Pass aktuell, um am 8. April richtig durchzustarten. Nach der Premiere im vergangenen Jahr beteiligen sich in diesem Jahr erneut drei Schulen im Landkreis an dem deutschlandweiten Programm, welches Kindern den Schulweg zurückgeben möchte. Viel zu viele Eltern bringen ihren Nachwuchs mit dem Auto zur Schule, weil das vermeintlich sicherer ist. Doch der Bring- und Hol-Verkehr vor den Schulen führt immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Das Projekt ist eine gute Gelegenheit, sechs Wochen lang auszuprobieren, ob es auch ohne Auto geht. Wer es schafft, erhält eine Urkunde und die Chance, einen von 560 Preisen zu gewinnen.