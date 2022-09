Verein „Perspektiven für Benin“ : Besuch aus Benin bei der Wiebelskircher Wehr

Hans Peter Thiel (hinten links) und seine Lebensgefährtin Waltraud Latz (vorne rechts), Vorstandmitglieder des St. Ingberter Vereins Perspektiven für Benin, begleiteten Nabiou Soumanou bei seiner Feuerwehrvisite. Foto: Anja Kernig

Wiebelskirchen Nabiou Soumanou aus Kikélé dankte im Saarland Spendern, die in Benin Projekte etwa zur Müllbeseitigung ermöglichen. Höhepunkte waren eine Führung bei den Floriansjüngern und Einblicke in die Feuerbekämpfung in seiner Heimat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Kernig

Die Nacht war kurz. Aber an Schlaf brauchte er eh nicht mehr zu denken. Zu viel Adrenalin, meint Nico Latz und lacht. Halb fünf endete der Einsatz in besagter Augustnacht in der Kläranlage Wiebelskirchen, nicht weit von der Wache entfernt. Dort brannten Silos lichterloh, und das Feuer hielt 80 Feuerwehrfrauen und -männer stundenlang ordentlich auf Trab. Trotzdem steht Latz hier und lässt dem Besucher aus Benin gut gelaunt eine kleine Privatführung angedeihen mit allem Drum und Dran.

Das Ganze ist eine typisch saarländische Geschichte. Seine Tante, Waltraud Latz, engagiert sich zusammen mit ihrem Lebenspartner Hans Peter Thiel im Verein „Perspektiven für Benin“. Thiel stammt von hier. Mit 50 zog der gebürtige Neunkircher der Liebe wegen nach St. Ingbert. Der dort ansässige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensqualität und Bildungssituation im westafrikanischen Benin, das zu den ärmsten Ländern weltweit gehört, zu fördern. Partner vor Ort ist W.E.ONG (Waltraud Environment Organisation Non-Gouvernementale), ein eingetragener Verein, 2015 gegründet von Nabiou Soumanou in Kikélé. Ausgehend von dem 5000-Seelen-„Muster“-Dorf, konnten dank Spenden aus dem Saarland und Frankreich in der ganzen Region Projekte zur Müllbeseitigung, Wasser- und Solarenergieversorgung und der Bau von Toiletten realisiert werden.

Lesen Sie auch Verein Entwicklungsförderung Benin : Rathausgalerie Neunkirchen zeigt Fotos über Benin

„Nabiou ist zum dritten Mal in Deutschland“, erklärt Thiel, vor allem, „um den Spendern Danke zu sagen“. Aber auch, um dazuzulernen. Vor allem Technik interessiere ihn. Und da ist so eine Feuerwehrwache ein El Dorado. Wie kaum anders zu erwarten, kam Soumanou in Wiebelskirchen aus dem Staunen gar nicht heraus. Wobei man klein anfing: mit dem Melder. Den schwarzen Empfänger tragen alle Feuerwehrleute bei sich. Wird ein Alarm gemeldet, vibriert und lärmt er, demonstrierte Latz an seinem Gerät. Auf der Anzeige erscheinen die wichtigsten Daten, wo man hin muss und um was für einen Einsatz es sich handelt. Dann heißt es, schnellstmöglich zur Wache gelangen.„Der Erste, der eintrifft, betätigt den Einsatz-Schalter im Flur.“ Der sorgt automatisch überall für Licht und öffnet ein Tor, damit das Flaggschiff, das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), ausrücken kann.

Anders als beispielsweise in St. Ingbert kommen in Neunkirchen kaum noch Sirenen zum Einsatz. „Im ersten Schritt so gut wie nie“, bestätigt Latz, sondern erst beim zweiten Alarm. Dann nämlich, wenn sich zeigt, dass man unterpersonalisiert ist. Sofort nach Ankunft wird in die Uniform gesprungen. Latz zeigt seine Hose, strack vor Dreck und noch nass vom Löschwasser. Das Spezialgewebe hält Flammen acht Sekunden stand. Mehr wäre möglich, aber unbezahlbar. 65 Aktive zählt die FFW Wiebelskirchen, dazu kommen 30 bis 40 Mädchen und Jungen, die Feuerwehr von morgen.

Zur Uniform gehört auch ein schwerer Gurt, daran ein XXL-Karabiner zum Selbstschutz, etwa zum Einhängen an Fassaden, und ein Beil. An unscheinbaren Streifen auf dem Helm kann man den Dienstgrad des Trägers erkennen. Er selbst ist Gruppenführer, „ich darf ein Fahrzeug befehligen“, erklärt Latz und führt die Gäste aus der Umkleide in die Fahrzeughalle.

Lesen Sie auch Dieser Verein arbeitet unermüdlich : Benin-Verein startet weitere Hilfsprojekte

Noch hängt der HLF an der Steckdose, über die außer Strom auch Druckluft zugeführt wird. Beim Rausfahren springt der Stecker samt Leitung von selbst aus dem Fahrzeug. Richtig baff ist Soumanou, als Latz „die fahrende Werkzeugkiste“ öffnet und das pralle Innenleben offenbar wird. Gern nutzt er die Chance, die hydraulische Schere und den ultra-schweren Spreizer zu bedienen oder einen 120 Meter langen Schlauch auszurollen und anschließend den Vorplatz zu wässern.

Daheim in Afrika gibt es erste zaghafte Ansätze, eine Feuerwehr einzurichten, berichtet er später. In der Hauptstadt Porto-Novo bilden Franzosen Einheimische aus. Sulzbach habe mal ein ausrangiertes Löschfahrzeug gespendet. Doch mangels Wartung sei das nicht mehr einsatzfähig. Aber was passiert dann, wenn es in Kikélé brennt?

Die Dorfgemeinschaft wird informiert, erzählt der Gast. Dann holt jeder, der laufen kann, mit seinem Eimer oder einer Schüssel Wasser aus dem Brunnen und schüttet es auf die Flammen. Nico Latz wird ein bisschen blass. Doch Soumanou kann ihn beruhigen: „Das machen wir nur bei kleineren Feuern.“ Ist es ein größerer Brand, „verschränken wir die Arme und schauen zu“.

Der Verein „Perspektiven für Benin“ hilft, wo er kann. In Sachen Brandbekämpfung greift hier vor allem Prophylaxe, so Vorsitzender Hans Peter Thiel. Die meisten Brände entstehen beim Kochen am offenen Feuer. Dank privater Spenden konnte man bisher 6000 Haushalte mit energieeffizienten, aus Ton und Metall lokal hergestellten Kochstellen ausstatten. Wo bereits Solarlaternen installiert wurden, entfallen zudem die allabendlichen, umweltbelastenden Holzfeuer. „Damit kommt es auch zu weniger Atemwegserkrankungen durch Rauchbildung.“ Eine Feuerwehr wie in Wiebelskirchen bleibt auf absehbare Zeit ein Traum.

Nabiou Soumanou inspizierte das Feuerwehrauto. Foto: Anja Kernig