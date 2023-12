Ein Besuch beim Flohmarkt auf dem Linxbachhof „Neu kaufen kann doch jeder“

Kaum hat Inge Kurz die mit einer exotischen Blüte verzierte Kaffeedose auf dem Tisch mit dem feinen Porzellan platziert, greift Thorsten Strauß zu. „Wo habt ihr die denn versteckt gehabt? Die suche ich schon so lange. Ich habe eine Vase mit dem gleichen Motiv“, gerät der Saarbrücker ins Schwärmen. „Das ist ganz heiße Ware, gerade angekommen“, sagt Kurz und lacht. Sie ist eine der rund zehn ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sich im Flohmarktteam am Linxbachhof engagieren. Es regnet in Strömen an diesem Samstag, dazu weht ein unangenehm kalter Wind. Und doch zieht es die Menschen zum Linxbachhof. Die einen geben Sachen ab, die anderen kaufen ein. Autos fahren vor, Kofferräume werden geöffnet, kistenweise werden Spielsachen, Bekleidung, Haushaltsgegenstände und was noch so alles beim Auf- und Ausräumen von Wohnungen und Häusern anfällt und vermeintlich für den Sperrmüll zu schade ist, zum Tierheim gebracht.