Begrünung : Eine Samenspende der anderen Art

Es war eine „Samenspende“ der anderen Art, die der RAG-Prokurist Rudolf Krumm (Mitte) am Freitag in Heinitz an Frank Lorschiedter überreichte. Neben Umwelt-Staatssekretär Sebastian Thul und Oberbürgermeister Jörg Aumann freute sich auch RAG- Projektingenieur Stefan von dem Broch (rechts) über die gute Lösung. Foto: Heinz Bier Foto: Heinz Bier

Heinitz Die Bergehalde Geisheck in Heinitz wird nun doch begrünt. Dieser Entschluss wurde am Freitag mit einem symbolischen Akt besiegelt.

Anfang 2018 hat die RAG Montan-Immobilien mit der Sanierung der Fläche des ehemaligen Absinkweihers und der Bergehalde Geisheck in Heinitz begonnen. Im Sommer letzten Jahres hatte das Unternehmen die Bevölkerung dann zu einer Baustelleninformation eingeladen und unter anderem darüber informiert, dass nach Abschluss der Arbeiten keine Begrünung der rekultivierten Fläche vorgenommen wird. Sehr zum Unmut der Anwohner in der Friedrichsthaler Straße in Heinitz, die für diese Entscheidung absolut kein Verständnis aufbrachten.

Ein gutes Jahr später haben sich die RAG Montan-Immobilien und die LIK Nord, die die gesamte Fläche nach Abschluss der Arbeiten als sogenanntes „Landschaftslabor Bergbaufolgelandschaft“ übernehmen wird, auf eine Änderung der Sanierungsplanung verständigt. Um das Umdenken auch nach außen hin zu zeigen, überreichte Rudolf Krumm, der Prokurist der RAG Montan Immobilien GmbH, am Freitag an den Heinitzer SPD-Stadtverordneten Frank Lorschiedter eine symbolische Menge Saatgut. „Lorschiedter war für mich in all der Zeit der gefühlte Ortsvorsteher von Heinitz“, verwies der RAG-Prokurist auf den Umstand, dass der Heinitzer Kommunalpolitiker für das Unternehmen in vielen Dingen immer wieder Ansprechpartner war. Krumm erinnerte daran, dass in Heinitz schon 2006 mit ersten Arbeiten begonnen wurde und deshalb habe er durchaus Verständnis dafür, dass diese Großbaustelle bei den Bürgern keine Begeisterung hervorgerufen hat.