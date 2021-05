Kampagne fürs Zweirad : Neunkircher Stadtradler sind schon fast im Sattel

Der ADFC Neunkirchen ist oft in der Gruppe mit dem Fahrrad rund um Neunkirchen unterwegs (Archivfoto). Er hat auch beim Stadtradeln immer ein Team am Start. Foto: by A.Birtel/Axel Birtel

Neunkirchen Kampagne für klimafreundliche Fortbewegung startet bald wieder. Anmeldungen sind weiter möglich.

Bisher haben sich bereits 129 Menschen für das diesjährige Stadtradeln angemeldet. Mit der Grundschule Wiebelskirchen, dem Gymnasium am Steinwald, dem Gymnasium am Krebsberg und der Pallotti-Schule werden sich auch vier Neunkircher Schulen an der Aktion beteiligen. Eine Anmeldung ist noch möglich, sogar während des Aktionszeitraums im Juni.

Ziel ist es, in dem 21-tägigen Aktionszeitraum möglichst viele Kilometer beruflich und privat mit dem Fahrrad zurückzulegen. Mitmachen können alle, die in Neunkirchen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen, studieren, in Vereinen aktiv sind etc. Es sollen sich vor allem Teams bilden. Diese können sich aus den unterschiedlichsten Gruppierungen ergeben. Egal ob aus dem Freundes- oder Familienkreis, den Arbeits- oder Vereinskollegen, Schülern, Studenten oder Parteien, die Hauptsache ist der gemeinsame Spaß am Radfahren. Selbstverständlich sind auch Einzelfahrer willkommen, diese melden sich einfach in der „offenen Gruppe“ an. Für alle Aktivitäten gilt natürlich die Beachtung der maßgeblichen Corona-Bestimmungen, was beim Radfahren relativ unkompliziert umzusetzen ist. Zum Abschluss der Aktion wird Oberbürgermeister Jörg Aumann – sofern dies pandemiekonform umsetzbar ist – eine stadtweite Prämierung ausgewählter Akteure vornehmen. Zudem wird OB Aumann zusammen mit Neunkircher Vereinen geführte Radtouren während des Aktionszeitraums anbieten.