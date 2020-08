Beratung in Neunkirchen, Schiffweiler und Eppelborn : Wie man Strom sparen kann

Die Energieberater geben Tipps, wie man Strom sparen kann. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Berg

Kreis Neunkirchen Experten helfen, Sparpotenzial beim Stromverbrauch zu finden. Beratung auch in Neunkirchen, Schiffweiler und Eppelborn.

Je nach Wohnverhältnissen ist der durchschnittliche Stromverbrauch sehr unterschiedlich: Eine entscheidende Rolle spielt die Frage, ob man in einem Einfamilienhaus oder in einer Wohnung eines größeren Mehrfamilienhauses lebt. Ein weiterer wichtiger Punkt, so heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale weiter, ist die Frage, ob das Brauchwasser zum Duschen elektrisch oder zusammen mit der Zentralheizung erwärmt wird.

Den geringsten durchschnittlichen Stromverbrauch haben Haushalte in Mehrfamilienhäusern, in denen die Warmwasserbereitung zusammen mit der Zentralheizung erfolgt. Hier reichen einem Drei-Personenhaushalt schon weniger als 2000 Kilowattstunden im Jahr, wenn er sparsam ist. Ein Drei-Personenhaushalt in einem Einfamilienhaus braucht zirka 1000 Kilowattstunden mehr. Der zusätzliche Stromverbrauch ist im Wesentlichen auf die Heizungs- und Warmwasserpumpen sowie die Beleuchtung im Außen- und Eingangsbereich zurück zu führen, der in den Mehrfamilienhäusern über Gemeinstrom separat abgerechnet wird.

In einer detaillierten Tabelle gibt der Stromspiegel Deutschland Auskunft, unter welchen Wohnverhältnissen ein konkreter Verbrauch als hoch oder als gering eingeschätzt werden kann. Das Faltblatt steht zum Download auf der Internetseite der Verbraucherzentrale des Saarlandes zur Verfügung. Insbesondere Haushalte, deren Verbrauch hoch ist, sollten mit der Unterstützung eines Experten von der Verbraucherzentrale nach Sparpotenzial suchen.

Die Beratung in einem der 18 Stützpunkte im Saarland ist dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale kostenfrei. Mehr Informationen unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter www.verbraucherzentrale-saarland.de. Termine zur persönlichen Beratung können unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) oder direkt bei den Beratungsstützpunkten vereinbart werden.