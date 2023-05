Senioren in Neunkirchen Senioren-Sicherheits-Berater im Einsatz

Bürgermeisterin Hensler begrüßte Naßhan und dankte ihm für sein wichtiges ehrenamtliches Engagement. „Die Sicherheit der Neunkircher Bürgerinnen und Bürger liegt mir sehr am Herzen. Neben Polizei und kommunalem Ordnungsdienst sind ehrenamtlich tätige Senioren-Sicherheits-Berater ein weiterer Baustein zur Verbesserung des objektiven und subjektiven Sicherheitsgefühls. Ich freue mich, dass Herr Naßhan diese wichtige Aufgabe übernommen hat“, so Bürgermeisterin Hensler. Naßhahn ist Kriminalbeamter im Ruhestand und eignet sich daher besonders für seine neue Aufgabe als SSB. Zudem ist er seit Jahren im Stadtrat und Seniorenbeirat der Kreisstadt Neunkirchen sowie als Vorsitzender der Awo (Arbeiterwohlfahrt) Wellesweiler aktiv. Als SSB wird Naßhahn künftig kostenlos in Vorträgen sowie in Einzelberatungen zum Thema Sicherheit informieren. Beigeordneter Thomas Hans: „Ziel ist es, Seniorinnen und Senioren über mögliche Gefahren an der Haustür oder am Telefon aufzuklären und ihnen Tipps zu geben. So sollen sie besser vor Einbrüchen und Trickbetrügern gewappnet sein“.