Reitanlage Wallratsroth : Feuerwehr löscht Brand auf Reitanlage

Furpach Mit guter Unterstützung durch beherzte Ersthelfer konnte ein brennender Toilettenanhänger auf der Anlage in Furpach gelöscht werden. Erster Einsatz für 2021.

Nach der für die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen ruhigen Silvesternacht musste sie am Samstagvormittag, 2. Januar, zu ihrem ersten Einsatz im noch jungen Jahr 2021 auf die Reitanlage Beim Wallratsroth in Furpach ausrücken. Auf der Anlage des Reitervereins Neunkirchen war in einem Toilettenanhänger ein Feuer ausgebrochen. Der über der Reitanlage aufsteigende Rauch ließ gleichwohl bei Feuerwehrleuten und Vereinsmitgliedern unschöne Erinnerungen an den nur knapp ein Jahr zurückliegenden Großbrand am 23. Januar 2020 wach werden.