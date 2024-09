Nächster Abschnitt A8 bei Neunkirchen wegen Baustelle wieder gesperrt – was auf Fahrer zukommt

Direkt bei Neunkirchen stehen am kommenden Wochenende die neuen Arbeiten an. Und gehen nicht ohne eine Sperrung über die Bühne, wie Klaus Kosok von der Autobahn-Gesellschaft berichtet. So ist diesmal die Fahrbahn in Richtung Saarlouis und weiter nach Luxemburg betroffen, kündigt der Sprecher von der Niederlassung in Neunkirchen an.