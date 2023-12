Baustelle auf A 8 bei Neunkirchen dauert länger Autobahnauffahrt Neunkirchen City Richtung Luxemburg kommenden Montag gesperrt

Am Montag, 18. Dezember, folgt der abschließende dritte Bauabschnitt. Dann werden die Schutzplanken an der Auffahrt von der B41 auf die A8 in Richtung Luxemburg montiert. Dazu wird die Auffahrt auf die B41 in Richtung Luxemburg ab der Anschlussstelle Neunkirchen City gesperrt. Allerdings nur für einen Tag – am Dienstag wird die Strecke wieder freigegeben. Der Verkehr wird laut einer früheren Meldung in dieser Zeit über die benachbarten A8 - Anschlussstellen Heinitz und Oberstadt umgeleitet.