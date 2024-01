Baustelle Arbeiten auf der A8 – zweimal wird bei Neunkirchen-Oberstadt gesperrt

Neunkirchen · An zwei Tagen hintereinander stehen Untersuchungen an der A8 bei Neunkirchen an. Dazu müssen abwechselnd zwei Passagen an einer Anschlussstelle gesperrt werden. Das betrifft bereits den heutigen Abend.

30.01.2024 , 06:36 Uhr

Arbeiten auf der A8: Darum kommt es bei Neunkirchen-Oberstadt zu Sperrungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Die Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen lässt an der A8 arbeiten. Währenddessen müssen sich Autofahrer auf zwei Sperrungen einstellen. Allerdings soll der Einsatz in der Zeit laufen, wenn mit weniger Verkehr gerechnet wird. In diesen zwei Nächten wird bei Neunkirchen auf der A8 gearbeitet In zwei aufeinanderfolgenden Nächten soll es demnach zu Beeinträchtigungen an der A8 bei der Auf- und Abfahrt Neunkirchen-Oberstadt zu Einschränkungen kommen. Start dazu ist am Dienstagabend, 30. Januar. Geplant sind nach Angaben von Pressesprecher Klaus Kosok Bohrungen, um an Baustoffproben zu gelangen. 33 Bilder Die kuriose Geschichte des Zweibrücker Überfliegers 33 Bilder Foto: Lutz Fröhlich Im Detail planen die Verantwortlichen bei der Autobahn-Gesellschaft folgenden Ablauf: Dienstag, 30. Januar, 18 bis 6 Uhr: Abfahrt bei Neunkirchen-Oberstadt Richtung Pirmasens. Die Umleitung soll über Neunkirchen-Kohlhof ausgeschildert sein.

Abfahrt bei Neunkirchen-Oberstadt Richtung Pirmasens. Die Umleitung soll über Neunkirchen-Kohlhof ausgeschildert sein. Mittwoch, 31. Januar, 18 bis 6 Uhr: Auffahrt bei Neunkirchen-Oberstadt Richtung Pirmasens. Die Umleitung führt währenddessen über Spiesen, heißt es in der Ankündigung. Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es einen weiteren Tag, an dem Arbeiter vor Ort sein können. Der ist für Donnerstag, 1. Februar, ebenfalls ab 18 bis 6 Uhr vorgesehen. Großbauprojekt A8 auf acht Jahre angelegt Umfangreiche Sanierung der A8 – was auf Autofahrer jetzt zukommt Keine Hoffnung auf höhere Lärmschutzwand in Kohlhof Umfangreiche Sanierung der A8 – was auf Autofahrer jetzt zukommt Obwohl der Bauherr für die Auftragszeit mit weniger Betrieb auf der betroffenen Strecke rechnet, schließt er etwaige Behinderungen nicht aus. Darum könne sich die Fahrtdauer auf dem Abschnitt durchaus verlängern. Die Sanierung der A8 ist eines der größten Straßenbauprojekte der jüngsten Vergangenheit im Saarland. 136 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Neben den neuen Brücken sind Schallschutzwände und breite Spuren vorgesehen. Acht Jahre soll all das dauern, wenn alles im Plan bleibt.

(hgn)