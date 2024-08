Bauarbeiten Sperrung an der A8 bei Neunkirchen – Umleitung in den kommenden Tagen

Neunkirchen · Autofahrer müssen sich in den kommenden Tagen auf Behinderungen einstellen. Denn an der A8 bei Neunkirchen wird gearbeitet. Darum ist eine Abfahrt gesperrt. Was auf Verkehrsteilnehmer zukommt.

13.08.2024 , 08:21 Uhr

Baustelle an der A8 bei Neunkirchen: Das führt die nächsten Tage zu Behinderungen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / blickwinkel/ G. Czepluch/dpa Picture-Alliance / G. Czepluch