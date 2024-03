Bäckerei Schaefer Neunkirchen Brotkultur genießen und Gutes tun

Ob französisches Baguette, äthiopisches Fladenbrot mit dem Namen Injera oder das hierzulande geläufige Pumpernickel – überall auf der Welt zählt Brot in seinen unterschiedlichen Formen und Geschmacksrichtungen zum Grundnahrungsmittel. Doch nicht überall auf der Welt ist es für jeden Menschen in ausreichender Menge verfügbar. Um darauf aufmerksam zu machen und die Not der Betroffenen zumindest etwas zu lindern, beteiligt sich die Bäckerei Schaefer mit Sitz in Illingen zum dritten Mal an der Aktion Soli-Brot des katholischen Hilfswerks Misereor. Seit Aschermittwoch bis Ostern können Brotliebhaber das Soli-Brot – eine Eigenkreation von Firmenchef Sebastian Schaefer – in den Filialen in Neunkirchen (Rewe, Mantes-La-Ville-Platz 8) und Wiebelskirchen (Wibilostraße 14 ) kaufen und dabei gleichzeitig die gute Sache unterstützen. 50 Cent des Kaufpreises gehen an die Hilfsorganisation, die Projekte unter anderem in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt.