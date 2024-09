Ende November Awo schließt Seniorenzentrum in Elversberg

Als Grund für die Schließung nennt die Arbeiterwohlfahrt einen enormen baulichen Sanierungsbedarf. Der Investitionsbedarf für eine Sanierung oder die Kosten eines Neubaus würden sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag belaufen. „Ein kostendeckender Weiterbetrieb am Standort Elversberg scheitert daran“, heißt es in der Mitteilung. Zudem seien aufgrund der Baukostenentwicklung und des bestehenden Fachkräftemangels mit einem Neubau erhebliche wirtschaftliche Risiken verbunden, die von einem gemeinnützigen Träger in dieser Höhe nicht getragen werden könnten.