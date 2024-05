Awo-Kreisverband Neunkirchen informiert Kreis Neunkirchen: Robert Theobald bleibt an der Spitze der Arbeiterwohlfahrt

Awo-Landesvorsitzender Marcel Dubois hob die Krisenhilfe der Awo hervor: „Unter Leitung von Robert Theobald habt ihr die soziale Arbeit vor Ort mit vielen Aktionen unterstützt und auch in Ortsvereinen wie Heiligenwald und Wemmetsweiler eure Mitgliederbasis aktiv gegen den Trend gestärkt. Beispielhaft sind Aktionen wie die Geschenkaktion der Heiligenwalder Wirte für Kinder der Awo-Familienberatungsstelle, die Sachspenden für die Awo-Notschlafstelle durch den Ortsverein Merchweiler, die Awo-Wanderungen und die Wintercafés. Der Awo-Präsidentin Kathrin Sonnenholzner konnten wir das Quartiersprojekt in Spiesen-Elversberg zeigen, in Saarbrücken und Neunkirchen gingen wir gegen Rechtsextremismus auf die Straße.“