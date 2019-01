später lesen Die Polizei meldet Drei Aufbrüche in einer Nacht FOTO: picture alliance / dpa / Heiko Wolfraum FOTO: picture alliance / dpa / Heiko Wolfraum Teilen

In der Nacht zu Sonntag sind drei Autos in der Neunkircher und Tholeyer Straße in Hüttigweiler sowie Auf Krummheck in Wemmetsweiler aufgebrochen worden. Laut Polizei wurde jeweils ein Geldbeutel entwendet. red