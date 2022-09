Ausstellung in Neunkirchen : 180 Jahre Fotogeschichte im Arthouse

Motocross-Rennen in Niederwürzbach, 29. Mai 1983 Foto: Landesarchiv des Saarlandes/Ferdi Hartung

Neunkirchen Eine Ausstellung zur saarländischen Fotografie in Geschichte und Gegenwart zeigt das Arthouse in Neunkirchen ab kommender Woche.

Fotoausstellungen hat es im Saarland schon viele gegeben, eine solche freilich noch nie. Ab Montag, 19. September, ist in der ehemaligen Herz-Jesu-Kirche (Arthouse Saar) in Neunkirchen eine Ausstellung zu sehen, die versucht, einen Überblick über die 180-jährige Geschichte der Fotografie an der Saar zu geben. Auf mehr als 1000 Quadratmetern werden die Werke von mehr als 40 professionellen Fotografen und Fotografinnen aus drei Jahrhunderten präsentiert, die eindrucksvoll dokumentieren, welch hohes Niveau die Fotografie hierzulande erreichen konnte. Nicht nur die „Subjektive Fotografie“ Otto Steinerts hat in den 1950er Jahren weit über die nationalen Grenzen hinaus für Furore gesorgt. Auch Experten für die Dokumentar-, Sport-, Landschafts- oder Architekturfotografie haben im Laufe der Zeit nationale und internationale Anerkennung in Form von renommierten Auszeichnungen erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landesarchivs.

Die Neunkircher Ausstellung ist nach den Genres der Fotografie in 14 Abteilungen gegliedert. Die Themen reichen von der Unikat- und frühen Fotografie des 19. Jahrhunderts bis zur Astrofotografie, von älterer und gegenwärtiger künstlerischer Fotografie bis zu Mode und Werbung. Insgesamt wurden knapp 400 ästhetisch und motivisch besonders anspruchsvolle Bilder ausgesucht, die in qualitätsvollen großformatigen Reproduktionen gezeigt werden. Die Ausstellung richtet sich damit ganz bewusst nicht an Experten, sondern an ein breites Publikum, das hier auf eine fotografische und historische Entdeckungsreise gehen kann. Auf vielen Aufnahmen wird nämlich nicht nur die Geschichte der Fotografie, sondern auch die Historie des Saarlands dokumentiert. Das Erbe von ungezählten Augenblicken, aus denen das fotografische Oeuvre des Landes hervorgegangen ist, verdient also weit über die medialen oder künstlerischen Aspekte hinaus besondere Beachtung.

Info Eröffnung am kommenden Montag Der Eintritt zur Ausstellung „Das Erbe des Augenblicks. Saarländische Fotografien aus drei Jahrhunderten“ ist frei. Eröffnung ist am 19. September, 18 Uhr. Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch, 14 bis 17 Uhr, Donnerstag, 14 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr. Zu sehen ist die Schau bis 30. Oktober.

Um die Neunkircher Fotoausstellung zu realisieren, wurden zehntausende von historischen und gegenwärtigen Fotografien gesichtet. Den größten Anteil daran hatte das Archiv des Veranstalters, des Saarländischen Landesarchivs, in dem 3,5 bis 4 Millionen analoge und digitale Bilder zu finden sind. Daneben wurden die Bestände anderer Institutionen wie des Saarlandmuseums oder des Historischen Museums Saar sowie privater Nachlässe berücksichtigt. Vor allem wurden die Arbeiten vieler aktiver Fotografen des Landes in die Schau integriert, die für Medien, Verlage oder Agenturen im In- und Ausland mit großem Erfolg tätig sind. Mehr als ein Drittel der im Arthouse Saar präsentierten Aufnahmen entstammen der Gegenwart und ermöglichen damit einen Eindruck vom aktuellen state of the art der Fotografie im Saarland.

Vorfrühling auf dem Litermont 2010 Foto: Landesarchiv des Saarlandes/ROLF RUPPENTHAL