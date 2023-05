WFG Neunkirchen Ganz eigen, ganz Mietzsch

„So voll war es zuletzt zur Eröffnung.“ Gastgeber Klaus Häusler, Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Neunkirchen, wirkt hin und her gerissen. Einerseits ehrlich froh, dass sich mehr als 50 Menschen in die begrenzten Räumlichkeiten der WFG im Gebäude Bliespromenade 5 quetschen, um die Vernissage der Ausstellung „Mietzsch’s Art” mitzuerleben – und damit gleichzeitig die Galerie „Farbtupfer“ der Lebenshilfe Neunkirchen und ihre Künstler zu würdigen. Anderseits ein wenig angesäuert, weil ein Großteil der Gäste nicht der Bitte nachgekommen war, ihr Kommen anzumelden. So müssen viele im Flur stehen, klaustrophobisch sollte man besser nicht veranlagt sein.