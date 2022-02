Städtische Galerie Neunkirchen : Zwei Ausstellungen, zwei Führungen am Sonntag

Stefanie Gerhardt, „Universal Child“, 2018, 27x27 cm, Öl auf Aluminium, Foto: Copyright VG Bild-Kunst, Bonn 2021 Foto: Städtische Galerie Neunkirchen

Neunkirchen Am Sonntag, 20. Februar, um 15 Uhr führt Ulrike Bock durch die Ausstellung von Stefanie Gerhardt in der Städtischen Galerie Neunkirchen, Marienstraße 2; um 16 Uhr gibt es dann in der zweiten Etage einen Einblick in das Leben und Werk des Neunkircher Künstlers Fritz Arnold, zu dessen 100. Todestag die Städtische Galerie Neunkirchen ihn mit einer Sonderpräsentation ehrt.

Die Führungen dauern jeweils rund 60. Minuten und sind kostenfrei.

Für die Freiburger Künstlerin Stefanie Gerhardt (*1974) geht es in ihrem Werk um das Werden und Vergehen. In den unterschiedlichsten Medien spürt sie dabei den flüchtigen und schwer zu fassenden Momenten des menschlichen Daseins von der Geburt bis ins hohe Alter nach, heißt es in der Mitteilung der Galerie.

Fritz Arnold (1883 bis 1921) zählt zu den bemerkenswertesten Künstlerpersönlichkeiten der Moderne, die das Saarland hervorgebracht hat. Doch lange war er in Vergessenheit geraten. 2010 wurde sein Werk wieder entdeckt, das er als Autodidakt zwischen 1917 und 1920 schuf: eine Reihe einzigartiger Federzeichnungen als Anklage gegen Krieg, Gewalt und soziale Ungerechtigkeit.

Fritz Arnold, Der Krieg, wie ich ihn sah, Blatt 8 „Streik“, Feder, Tusche auf Papier, 31 x 23 cm, 1918, Repro: Städtische Galerie Neunkirchen Foto: Fritz Arnold