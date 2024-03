Hobbykünstler stellen in Münchwies aus Von Osterschmuck bis Vereinswappen

Vier Monate nach der Adventsausstellung im November hatten die „Hobbykünstler um den Höcherberg“ am vergangenen Sonntag die Sport- und Kulturhalle Münchwies erneut in einen bunten Kunsthandwerkermarkt verwandelt. Drei Wochen vor Ostern vorwiegend mit Accessoires für das Fest oder neutralen Dekorationsartikel für das Frühjahr. 35 Aussteller aus dem Höcherberggebiet und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz präsentierten in Münchwies ihre Arbeiten, und darunter auch einige Neulinge. „Wir hatten 37 Anmeldungen“, erzählte Sandra Bauer, die Vorsitzende des Hobbykünstlervereins, „aber zwei mussten wegen Erkrankung kurzfristig absagen“.