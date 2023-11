Wie man junge Leute neugierig auf einen Beruf macht Azubis sind die besten Berufsbotschafter

Angehende Auszubildende sind heiß begehrt. Jungen Menschen mit einem Schulabschluss steht die Welt offen. Sie können in der Regel selbst entscheiden, welchen Beruf sie ergreifen möchten. Doch was ist, wenn die jungen Menschen so gar keine Ahnung haben, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen und können?