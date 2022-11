Berufe in der Pflege : 30 Pflegekräfte sind in Ausbildung

NEUNKIRCHEN/SAARBRÜCKEN Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Neunkirchen nimmt bereits Bewerbungen für 2023 an.

„Die vielfältigen und interessanten Berufsfelder der Pflege haben das Interesse am Pflegeberuf für junge Menschen gesteigert“, resümiert Roland Hofmann, Leiter der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der Stiftung Kreuznacher Diakonie in Neunkirchen. Beweis dafür sind die 30 Frauen und Männer zwischen 16 und 56 Jahren, die Anfang Oktober ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann begonnen haben, heißt es weiter in einer Pressemitteilung der Stiftung.

Vor den angehenden Fachkräften liegen drei Jahre mit gut 2100 Theorie- und 2500 Praxisstunden in der stationären sowie der ambulanten Akut- und Langzeitpflege, in denen sie auf ihre zukünftige Tätigkeit in der Pflege von Menschen aller Altersstufen – vom Säugling bis zum betagten Senior – ausgebildet werden.

Die Ausbildung befähige die Pflegefachkräfte, später in verschiedenen Bereichen und Einrichtungen zu arbeiten: sei es im Krankenhaus, in Senioreneinrichtungen oder ambulanten Diensten. Der Unterricht in der Schule wird mit der fachpraktischen Ausbildung in den Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern der Stiftung Kreuznacher Diakonie kombiniert. Die Ausbildung ist EU-weit anerkannt, so dass auch das Arbeiten im europäischen Ausland möglich wird. „Unsere Auszubildenden haben sich für einen spannenden und verantwortungsvollen Beruf entschieden, der ihnen viele berufliche Chancen und auch persönliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Auf ihrem Weg bis zum Examen durchlaufen sie verschiedene Stationen und können im Klinikalltag, in der stationären und ambulanten Altenpflege herausfinden, wo ihre Talente liegen und was ihnen Freude macht. Sie erfahren die Vielseitigkeit der Pflege und bleiben bei einem Arbeitgeber“, macht Roland Hofmann deutlich.