Borussia Neunkirchen Das Sommermärchen von Neunkirchen

Spannung und Brisanz sind kaum noch zu steigern, als sich an jenem 28. Juni 1964 weit über 40 000 Fans aus dem ganzen Saarland und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz im Ludwigspark zusammendrängen wie die sprichwörtlichen Sardinen in der Büchse. Die Temperaturen gleichen denen in den Hochöfen der Hüttenstadt. Nach einer von Karl Ringel hereingezirkelten Ecke verlängert Paul Pidancet das Leder zu seinem Kumpel aus gemeinsamen Trierer Tagen, Elmar May, der „trat endlich wieder einmal auf wie an seinen besten Tagen“ (SZ) und bugsiert den Ball an Torwart Basikow vorbei ins Netz. Das frühe Führungstor spielt der Borussen-Taktik natürlich in die Karten.