Pandemie im Kreis Neunkirchen : Auch Kohlhof hat jetzt ein Testzentrum

Kohlhof Die erste Corona-Teststation auf dem Kohlhof, schreibt Isabel Meisberger in einer Pressenotiz, ist vor wenigen Tagen an den Start gegangen. Meisberger betreibt sie in ihrem Reisebüro in der Limbacher Straße 4. Tests sind dort möglich täglich von 14 bis 21 Uhr, auch Samstag, Sonntag und an Feiertagen (von 10 bis 21 Uhr) können sich Bürgerinnen und Bürger auf das Virus testen lassen.