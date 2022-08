ASB Saarland : Guido Jost erneut Landesvorsitzender des ASB

Hüttigweiler Die Landeskonferenz des Arbeiter-Samariter-Bundes tagte in Hüttigweiler.

In seinem Rechenschaftsbericht spannte Jost den Bogen von dem aktuellen Krieg in der Ukraine und dem damit einhergehenden Flüchtlingsproblem über die Pandemie und ihren Folgen bis hin zum Pflegenotstand in Deutschland. Hier sieht er den ASB gut aufgestellt, denn die Folgerungen aus einer Studie der Arbeitskammern des Saarlandes und Bremens werden zum großen Teil bereits erfüllt. Dort geht es vor allem um Zeit für gute Pflege, eine angemessene Bezahlung und die Wertschätzung durch die Vorgesetzten. Nicht ohne Stolz verwies er darauf, dass es in den Einrichtungen des ASB seit Ausbruch der Pandemie keine Sterbefälle mit oder durch Corona gab. Auch bei Masken, Schutzkleidung oder Desinfektionsmitteln gab es nie einen Mangel.