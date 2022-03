Arbeitsmarkt im Landkreis Neunkirchen für Februar 2022 : Personalbedarf auch im Februar hoch

Kreis Neunkirchen Arbeitsmarkt im Landkreis Neunkirchen für Februar: 4776 Frauen und Männer waren ohne Job. Mit 1268 gemeldeten Angeboten war die zahl der Stellenangebote hoch. Viele kamen von Zeitarbeitsfirmen.

Nach dem saisonal üblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar hat sich der Arbeitsmarkt im Februar wieder stabilisiert, wie die Agentur für Arbeit mitteilt. Insgesamt waren im Februar 33 071 Personen arbeitslos gemeldet, 548 weniger als im Vormonat. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen lag deutlich unter dem Wert des Vorjahres (minus 6.425 beziehungsweise 16,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – lag bei 6,2 Prozent. Im Vormonat hatte sie 6,3 Prozent betragen, im Vorjahresmonat noch 7,4 Prozent. „Der Arbeitsmarkt zeigt sich von seiner stabilen und aufnahmefähigen Seite. Nach einem saisonal bedingten Anstieg zum Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit wieder leicht zurückgegangen. Gleichzeitig suchen die Unternehmen im Saarland verstärkt nach qualifiziertem Personal. Die Zahl der neu gemeldeten Stellen befindet sich aktuell auf einem deutlich höheren Niveau als im Durchschnitt des Monats Februar vor der Corona-Krise“, erläutert Madeleine Seidel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland. „Auch wenn der Arbeitsmarkt sich robust zeigt, ist er ständigen Veränderungen durch Strukturwandel und Digitalisierung unterworfen. Qualifizierung ist und bleibt das wichtigste Instrument zur Gestaltung der Transformationsprozesse am Arbeitsmarkt. So investieren die Agentur für Arbeit und die Jobcenter in gemeinsamer Trägerschaft saarlandweit in diesem Jahr rund 40 Millionen Euro in die Weiterbildung von Arbeitslosen und Beschäftigten in Unternehmen“, so Madeleine Seidel.