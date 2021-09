Kreis Neunkirchen : Arbeitsmarkt im Kreis Neunkirchen weiter auf Erholungskurs

Kreis Neunkirchen Im September waren im Kreis Neunkirchen 4981 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 216 weniger als im August. Gegenüber August 2020 verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 890 oder 15,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug im September 7,0 Prozent (7,3 Prozent vor einem Monat, 8,2 Prozent vor einem Jahr).

„Der regionale Arbeitsmarkt ist saarlandweit auf Erholungskurs, dies zeigt sich im September unter anderem an einer rückläufigen Arbeitslosigkeit. Besonders erfreulich ist, dass sich Jugendarbeitslosigkeit in der Gruppe der bis unter 25-Jährigen inzwischen so stark reduziert hat, dass das niedrigste Septemberniveau seit mehr als fünf Jahren erreicht wurde. Der Arbeitsmarkt ist aktuell sehr aufnahmefähig, sodass viele Ausbildungsabsolventen als wertvolle Fachkräfte in die Betriebe der Region einmünden konnten“, erläutert Madeleine Seidel, Chefin der Agentur für Arbeit Saarland. Der Bedarf der Arbeitgeber an Personal sei ungebrochen hoch. „Der Bestand an offenen Stellen ist seit Februar stetig angewachsen und erreicht inzwischen den höchsten Wert der letzten fünf Jahre.“