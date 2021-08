Arbeitsmarkt in Neunkirchen im August : Jobsuchende haben derzeit gute Chancen

Neunkirchen Im August waren im Landkreis Neunkirchen 5197 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 74 mehr als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 910 Arbeitslose weniger gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag mit 7,3 Prozent um 0,1 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonates und um 1,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres.

Jobsuchende haben in der Region derzeit gute Chancen auf eine Neuanstellung, heißt es weiter in der Mitteilung der Arbeitsagentur. In den vergangenen vier Wochen meldeten die Unternehmen im Landkreis Neunkirchen 233 neue Stellen. Das waren fast ein Viertel mehr als im Vorjahresmonat. Die meisten neuen Stellen wurden im Handel, in der Zeitarbeit und im Verarbeitenden Gewerbe gemeldet. Aber auch in anderen Branchen zog die Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich an, insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen, im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich, im Gastgewerbe, im Baugewerbe, im Öffentlichen Dienst sowie im Bereich Verkehr und Lagerei. Seit Jahresbeginn wurden 1570 offene Stellen gemeldet. Das waren 17,5 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen lag um fast ein Drittel über dem Vorjahreswert. Im Bestand wurden 980 offene Arbeitsplatzangebote gezählt.