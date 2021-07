Arbeitsmarkt Neunkirchen im Juli 2021 : Unternehmen im Kreis melden mehr offene Stellen

Kreis Neunkirchen Im Juli waren im Landkreis Neunkirchen 5123 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 139 weniger als im Juni. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 926 Arbeitslose weniger gemeldet.

Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit konnten im Juli alle Personengruppen mit Ausnahme der Jugendlichen profitieren. Die Zahl der arbeitslosen Unter 25-Jähirgen lag im Juli bei 568. Sie hat sich gegenüber Juni um 4,2 Prozent erhöht, lag aber fast ein Fünftel unter dem Wert des Vorjahres. Die Entspannung am Arbeitsmarkt bildete sich auch im Stellenmarkt ab. In den vergangenen vier Wochen meldeten die Unternehmen im Landkreis Neunkirchen 244 neue Stellenangebote. Das waren über ein Viertel mehr als im Juni und über 80 Prozent mehr als Juli 2020. Die meisten neuen Stellen wurden im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel und im Verarbeitenden Gewerbe gemeldet. Am Ausbildungsmarkt geht es in den Endspurt und es sind aktuell noch viele Ausbildungsstellen unbesetzt: aktuell noch 255. Dem stehen 275 ausbildungsinteressierte junge Menschen gegenüber, die noch auf der Suche sind.