Bürgerinitiative Kuchenberg Anwohner der Lessingstraße in Wiebelskirchen fühlen sich im Stich gelassen

Am 7. Januar hat sich die Bürgerinitiative Lessingstraße gegründet, die sich als Sprachrohr der Betroffenen sieht, wie es in einer Pressemitteilung der Bürgerinitiative heißt. Zum Hintergrund: Seit mehr als einem Jahr besteht die Belastung beziehungsweise Gefährdung der Anwesen in der Lessingstraße durch einen Erdrutsch in der Kuchenbergstraße. Ausgelöst wurde der Erdrutsch durch das Fällen der Bäume und der Anlage einer zu steilen Böschung durch Aushubarbeiten (wir berichteten).