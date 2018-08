später lesen Diakonie Saar Anne Fennel wird mit Gottesdienst in ihr Amt eingeführt Teilen

(red) Anne Fennel ist seit Anfang 2018 Geschäftsführerin der Diakonie Saar. Sie leitet mit Diakoniepfarrer Udo Blank und Oliver Kremp-Mohr die gemeinnützige Gesellschaft. In einem Gottesdienst wird sie jetzt auch offiziell in das Amt eingeführt: am Sonntag, 2. September, um 10 Uhr in der Evangelischen Christuskirche in Neunkirchen (Unterer Markt).