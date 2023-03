Gymnasium am Steinwald Neunkirchen : Auf Erkundungstour mit Waldemar von Stein

Reger Andrang herrschte beim Tag der offenen Tür am Steinwald-Gymnasium in Neunkirchen. Foto: Michael Müller

Neunkirchen Tag der offenen Tür am Gymnasium am Steinwald in Neunkirchen

Als am Tag der offenen Tür gegen 13.30 Uhr die letzten Gäste das Schulgebäude des Neunkircher Gymnasiums am Steinwald verließen und die Anspannung der Organisatorinnen und Organisatoren einer spürbaren Zufriedenheit wich, war klar: Die Steinwälder waren froh, dass dieser Termin endlich wieder in gewohnter Weise – in Präsenz und mit vollem Schulhaus – stattfinden konnte. „Es ist doch etwas anderes für unsere Steinwaldgemeinschaft, sich unseren Gästen in voller Aktion zu präsentieren“, resümierte Schulleiter Roger Gräber, für den dieser Tag eine Premiere in dieser Funktion darstellte. „Wir haben uns riesig gefreut, so vielen Kindern unser Angebot zu zeigen. In den Corona-Jahren war dies ja leider so nicht möglich.“

Bereits an den Eingangstüren begrüßte ein Poster des Maskottchens der Schule, Waldemar von Stein, die Besucherinnen und Besucher, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Kurz nach Betreten des großen Foyers ging es für die kleinen und großen Gäste dann schon auf Erkundungstour. Jeder erhielt am Infopoint eine Stempelkarte für die zahlreichen Mitmachstationen, einen Zeit- und Lageplan sowie bei Bedarf Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe elf an die Hand, die als „Steinwald-Guides“ Fragen zur Schule beantworteten und durch das Gebäude führten. Sie erklärten unter anderem die Sprachenfolge der Schule (Französisch bereits ab Klasse fünf, dann Englisch ab Klasse sechs) und verwiesen auf die Besonderheiten des Bandprojekts sowie des vielfältigen Mint-Angebots (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik), dem sich die Schule als zertifiziertes Mitglied des Mint-EC-Netzwerks in besonderer Weise verpflichtet sieht.

Die über das ganze Schulgebäude verteilten Mitmachstationen zeigten schließlich einen Ausschnitt des pädagogischen Angebots am Steinwald. So wurde das Mint-Profil der Schule vor allem bei der Herstellung von Kerzen aus Bienenwachs (Teil des Bienen-Mint-Projekts ab Klasse fünf), dem Mikroskopieren (Biologie), dem Experimentieren im Mini-Dynamikum (Physik) und dem Programmieren im Informatiksaal sicht- und erfahrbar. Musikalisch wurde es beim Instrumenten-Karussell im großen Musiksaal der Schule. Hier konnten die Kinder einige Instrumente ausprobieren. Einen kleinen Einblick in einen normalen Schultag gestatteten die offenen Türen der Klassensäle der Unter- und Mittelstufe, die auch an diesem Samstag überwiegend Unterricht hatten.

Auf die tatkräftige Unterstützung der Elternvertretung und des Schulvereins war auch in diesem Jahr Verlass. „Eine vitale Eltern(mit)arbeit gehört zu den maßgeblichen Gelingensbedingungen von Schule“, so der stellvertretende Schulleiter, Sascha Schlicker, der gemeinsam mit zahlreichen Eltern und Lehrkräften die Gäste im oberen Foyer in Empfang nahm.

Schulmaskottchen „Waldemar von Stein“ ; entworfen von Schülerin Lea Urig Foto: Michael Müller

Die vor wenigen Jahren neu gebauten Räumlichkeiten der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS) konnten an diesem Tag ebenfalls begutachtet werden. Hier stand die Geschäftsführerin Natalie Wall mit ihrem Team bereit und erläuterte das pädagogische Konzept.

Als Zeichen der Verbundenheit mit ihrer alten Schule fanden auch erstaunlich viele ehemalige Abiturientinnen und Abiturienten den Weg an ihre einstige Wirkungsstätte.

„Und nicht vergessen, wir sehen uns wieder im März!“. Mit diesen Worten verabschiedete Schulleiter Gräber insbesondere die Grundschüler der vierten Klasse freundlich – der Anmeldezeitraum an den weiterführenden Schulen dauert vom 4. bis 14. März.