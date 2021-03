Kreis Neunkirchen : Noch Platz in der Ferienbroschüre 

Kreis Neunkirchen (red) Träger, Kirchengemeinden oder Vereine mit Sitz im Landkreis Neunkirchen, die Ferienmaßnahmen anbieten, können diese ab sofort beim Jugendbüro der Kreisstadt Neunkirchen melden. Gemeinsam mit dem Landkreis Neunkirchen veröffentlicht die Kreisstadt Neunkirchen erneut eine Ferienbroschüre mit vielen attraktiven Angeboten der Jugendbüros im Landkreis und von Partnern aus der freien und öffentlichen Jugendarbeit.

Träger, Kirchengemeinden oder Vereine mit Sitz im Landkreis Neunkirchen, die eine oder mehrere Ferienmaßnahmen anbieten und diese in der Broschüre veröffentlichen möchten, wenden sich bitte an das Jugendbüro der Kreisstadt Neunkirchen unter Telefon (0 68 21) 20 24 16 oder per E-Mail an jugendbuero@neunkirchen.de oder an den Landkreis Neunkirchen unter der Telefon (0 68 24) 9 06 71 45 oder per E-Mail an jugendarbeit@landkreis–neunkirchen.de. Die Meldung der Angebote muss bis zum 5. März erfolgen, wie es in der Pressemitteilung heißt.