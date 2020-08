Kreisgesundheitsamt meldet : Vier neue Corona-Fälle übers Wochenende

Foto: dpa/Sven Hoppe

Kreis Neunkirchen Im Landkreis Neunkirchen sind am Samstag, 15. August, drei neue Coronavirus-Fälle und am Sonntag, 16. August, ein neuer Fall gemeldet worden. Am Sonntag konnte außerdem eine weitere genesene Person, die aus der Quarantäne entlassen wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Somit beträgt die Gesamtzahl der bisher erkrankten Personen im Landkreis Neunkirchen 293.