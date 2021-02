Aktuelle Corona-Zahlen : Inzidenz im Kreis liegt nun bei 68,5

Foto: dpa/Robert Michael

Neunkirchen (red) Der Landkreis Neunkirchen hat am Samstag 26 neue Fälle von Covid 19 gemeldet. Am Sonntag meldete das Sozialministerium in Saarbrücken dann noch zwei weitere Fälle für den Kreis. Demnach sind im Landkreis Neunkirchen nun 316 Menschen infiziert.